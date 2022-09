annonse

annonse

Også svenske ungdommer og barn fra mer velstående kår fascineres av gjengkriminalitet, som de ser på som «kult».

Svenske myndigheter slår nå alarm etter rapporter om at et antall svært unge barn er rekruttert og utnyttet av gjenger i landet. En gutt på kun ni år ble tatt med en Glock-pistol på seg.

Carin Götblad, politisjef ved Nationella operativa avdelningen (NOA) advarer om at gjenger aktivt nå rekrutterer barn inn i sine rekker. NOA har mottatt noen alarmerende rapporter omhandlende barn i kriminell gjengvirksomhet.

annonse

– Dessverre har vi sett en niåring som satt i en taxi på vei et sted med en Glock i bagen, sier Götblad til SVT.

Hun opplyser også at økningen i antall skyteepisoder i år har medført at politiet har hatt mindre tid til å jobbe med forebygging.

Politiet og sosialtjenesten sør i Stockholm har slått fast at barn i økende grad blir utnyttet av gjengmedlemmer. De blir tvunget til å kjøpe dyre ting og tar ut penger til andre gjengmedlemmer. Barna bruker ofte sine foreldres kredittkort for å få dette til.

annonse

Les også: Hva det ikke ble snakket om i Arendal

Rekrutterer fra middelklassen

Gjengene rekrutterer ikke bare fra de såkalte utenforskapsområdene, men også i områder dominert av middelklassen. Myndighetene mener at barn fra mer velstående husholdninger har blitt fascinert av gjengvirksomhet og kriminalitet.

– De assosierer det med et samhold og det å være kul. De føler at det er der de blir synlige, sier en far til et barn som er rekruttert inn i gjengkriminalitet, til SVT.

Sverige har så langt i år opplevd et rekordhøyt antall skyteepisoder med dødelig utgang. Forrige rekord ble slått forrige måned. Mindreårige har vært involvert i flere av de dødelige skyteepisodene. Gjerningsmenn av innvandrerbakgrunn er involvert i et overveldende flertall av skyteepisodene.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT