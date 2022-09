annonse

Stortinget skal drøfte strømkrisen på et ekstraordinært møte i morgen. Frp vil i den forbindelse fremme et forslag om en støtteordning som skal gjelde for både husholdninger, hytteeiere og næringsliv.

Fredag la regjeringen frem et forslag til strømstøtte som skal komme næringslivet til gode, men kom ikke med forslag til støtteordninger for fritidsboliger. Det vil Frp gjøre noe med.

– Det er på høy tid at staten tilbakebetaler penger til hytteeierne. Det er ekstreme strømregninger vi snakker om, sier Frp-leder Sylvi Listhaug i en kommentar til Aftenposten.

Frp vil foreslå 50 øre makspris for alle

Frp foreslår at det skal innføres 50 øre makspris for husholdninger, hytter, organisasjons- og næringsliv, der staten kompenserer 100 prosent over 50 øre fra 1. september.

På spørsmål fra Aftenposten om hun mener det er fornuftig å sponse dobbelt garasje og boblebad i 10 minusgrader på hytta, svarer Frps partileder Sylvi Listhaug dette:

– Det fremstilles som hytteeierne bare er rikfolk med jacuzzier på verandaen. Sannheten er at hytteeiere er vanlige folk, og mange er pensjonister. Det er 450.000 hytter i Norge, og de fleste er tilknyttet strømnettet. Skal du opp på hytta i julen, blir det priser folk flest ikke har råd til.

Frykter at de høye strømprisene skal ramme distriktskommuner

Listhaug forteller videre at hun er bekymret for at de høye strømprisene skal ramme distriktskommuner som lever av at hyttefolk fyller tanken og kjøper mat og utstyr i butikken.

– Jeg frykter et konkursras for småbedrifter i distriktene, sier hun til Aftenposten.

At regjeringen advarer om at økt pengebruk vil føre til ekstra renteøkning, avviser Listhaug.

– Finansminister Vedum sier at strømstøtten har bidratt til å dempe inflasjonen. Hvis vi skal bruke det argumentet, bør de dempe inflasjonen ytterligere ved tilbakebetale mer av det folk og bedrifter har betalt inn, svarer hun.

