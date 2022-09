annonse

annonse

Jeg spurte i undring og all troskyldighet på min Facebook-side i dag morges om «Er det noen her som forstår at 1 million mennesker vil stå i kø i 10-12 timer for å gå forbi kisten til Dronning Elizabeth?»

Det skulle jeg kanskje ikke gjort. Det viste seg snart at mine venner er som folk flest, og folk flest i Norge er rojalister på sin hals. 8 av 10 støtter opp om kongehuset.

En pensjonert admiral med snurrebarter, som jeg kjenner, kan imidlertid godt forstå at folk står i 12 timer i kø for å gå forbi dronningkisten. Det kan jeg godt forstå at han forstår. Han er antakelig mer en gjennomsnittlig glad i uniformer, symboler og ritualer og slikt, og har hatt kongen i full mundur og med hånden på sabelklingen hengende på veggen bak skrivebordet i hele hans militære karriere.

annonse

Men han er ikke alene. Han er i godt selskap av høy som av lav, av statsledere fra hele verden og ikke minst av vanlige te- og guinness-drikkende briter. Ifølge åtselgribbene i VG, som i en uke nå har fråtset begjærlig i Dronning Elizabeths bortgang, følges hun i skrivende stund til sin siste hvile av mer enn halve klodens befolkning gjennom TV-sendingene til BBC og ITV.

FB-meldingen vekket åpenbart sterke reaksjoner, men jeg fikk ikke noe fyllestgjørende svar. Den som kom nærmest skrev;

«Det er veldig få ting jeg vil stå i kø i 10-12 timer for. Men jeg er klar over at jeg ikke kan bruke meg selv som målestokk her. Dronningen har fylt rollen som regent til perfeksjon, hun har vært ekstremt tro til sin rolle og lojal. Kongehuset representerte en forbindelse til tradisjonen som ikke engang kirkene gjør lenger. Dermed er tapet av dronningen et tap som må knyttes til langt videre tap av kontinuitet, verdier og tradisjoner.»

annonse

Jeg kan jo forstå det, men her ligger hunden dypere begravet.

Hvor dypt fikk jeg en antydning om i en annen kommentar om at «Når en mann ikke gråt i sin mors begravelse, men gråt da han gikk forbi dronningens kiste så danner man seg en mening om hysteriet.» Vedkommende viste til en mannlig køståer som tåredryppende ble intervjuet av NRK etter at han hadde passert kisten.

Igjen, peker kommentaren på psykologiske prosesser som går dypere og som har kraft til å snu enkeltmenneskers emosjonelle prioriteringer fullstendig på hodet.

En tredje skrev, «Vi som elsker London skjønner den følelsen» og fanget med det også vår svakhet for ‘pomp and circumstance’, taktfaste marsjer, kollektiv atferd i form av fellessang og foreldet britisk storhet som for lengst er gått tapt, men som vi fortsatt kan nyte i fulle drag i nostalgiske serier som ‘Downton Abbey’ og lese i Elgars linjer fra 1904 da det britisk imperiet sto på sitt høyeste;

Land of Hope and Glory, Mother of the Free,

How shall we extol thee, who are born of thee?

Wider still and wider shall thy bounds be set;

God, who made thee mighty, make thee mightier yet,

God, who made thee mighty, make thee mightier yet.

Den kollektive psyke er fascinerende og faglig sett i stor grad upløyd mark. Kommunikasjonsstrategene og spinndoktorene jobber hele tiden med å forstå og utnytte hvilke sentimenter og holdninger som kan mobilisere grupper eller menneskemengder. For hysteriet rundt Dronning Elizabeths bortgang er åpenbart et resultat av en massepsykologisk prosess hvor den kollektive bevisstheten kommer til overflaten i form av sterke og til dels overveldende følelser overfor noe som for de aller fleste må være ganske fjernt og fremmed, men som mange deler.

En fellesnevner for slike massepsykologiske prosesser synes å være at enkeltindividet slutter å tenke individuelt. Egne verdier og meninger forkastes, og i stedet overtar individet til dels emosjonelle og ofte primitive, feilaktige og irrasjonelle forestillinger. Identifikasjonen med de øvrige i gruppen eller massen kan føre til at personen mister både frykt, hemninger og motforestillinger. De kreftene som utløses kan være enorme og tid om annen føre til irrasjonell atferd som å stå i 12 timer i kø for å gå forbi kista til et vilt fremmed menneske, i dette tilfellet Dronning Elizabeth som veldig få formodes å ha noe nært forhold til.

Les også: Dronning Elisabeths liv i bilder (+)

annonse

Personer som har integritet mot og personlig styrke til å gå imot gruppen eller massen, vil ofte kunne bli utsatt for et sterkt konformitetspress og trussel om utstøting av gruppen og det som verre er.

At det kan føre på ville veier når følelser og gruppepress styrer kollektiv adferd har vi erfart flere ganger i Europa de siste hundre årene. En nesegrus og emosjonelt ladet beundring for autoriteter og symboler kan være samlende, men har lite med demokrati å gjøre og kan også utgjøre en sterkt destruktiv og ødeleggende kraft.

Jeg kan ikke si jeg kjente henne, men jeg har hilst på både dronning Elizabeth og prinsesse Diana og resten av det britiske kongehuset med. Hyggelig og høflige mennesker i flotte gevanter, men antakelig ikke veldig annerledes bak den ytre dekoren enn folk flest med våre ulike feil og mangler. I hvert fall ikke noe å stå 12 timer i kø for.

Vel, det er nå min mening, men så tilhører jeg de 2 av de 10 som synes kongehuset ikke hører hjemme i et moderne demokrati selv om det fortsatt kan ha en symbolfunksjon. Men iler til med å understreke at jeg tilhører de 8 av 10 som mener at den nye kvakksalveren i kongefamilien, som karakteriserer seg selv som en “hybrid av reptil og Andromeda”, kan reise tilbake dit pepper’n gror eller helst enda lengre, langt ut i Adromeda-tåken.

Er ikke helt sikker, men jeg tror heller ikke min venn admiralen synes det ville vært greit om han måtte skifte ut Håkon V’s merke i uniformslua med Dureks ‘Quinterium’ symbol, selv om det både skal kunne kurere kreft og forutse terrorhandlinger, og sånn sett kunne vært et våpen i kampen mot kreft og internasjonal terrorisme.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT