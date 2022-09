annonse

Frp ber byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) om å gi redegjørelse om situasjonen og tiltak fra byrådet etter flere voldshendelser i hovedstaden.

– Politiet opplyser at vi er inne i en topp i voldskriminalitet i byen vår. Situasjonen er så alvorlig at bystyret må få en grundig redegjørelse fra byrådslederen om hva kommunen foretar seg, sier bystyremedlem Lars Petter Solås i Frp, ifølge NTB.

Det har blitt registrert en økning i knivstikking, skyteepisoder og trusselhendelser i Oslo den siste tiden. Frp mener byrådet nå må komme med tiltak for å bekjempe ungdomskriminaliteten i hovedstaden.

– Byrådslederen gjentar ofte at Oslo er en trygg by, men det gjelder ikke alle områdene i byen vår. Det er ingen trøst for en som blir knivstukket på Furuset at det er trygt på Frogner, sier Solås.

