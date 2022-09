annonse

Det har gått sånn inflasjon i begrepene rasist, fascist og fremmedfiendtlig, at det blir som å rope ulv.

I flere norske medier har ulike grader av moralsk panikk vært å observere etter at Sverigedemokraterna ble det nest største partiet i svensk politikk.

Hadde det ikke vært for SD, hadde nok svensk politikk vært av mye mindre interesse for norsk offentlighet. Situasjonen er snudd 180 grader. Der folk før i tiden så opp til Sverige og ville være som dem, er nordmenn nå mer opptatt av seg selv og det store utland, og ser mer på Sverige som et skrekkeksempel på hvor galt det kan bære av sted når et velferdssamfunn «åpner sine hjerter», og setter grensene på vidt gap.

Men i mediene – også i Norge – later mange til å ikke ha forstått hva som har skjedd i det hele tatt. Aftenposten publiserte nylig en kronikk der det hevdes at SD er imot retten til å eksistere som lesbisk, at de er imot at «mennesker med forskjellig bakgrunn, hudfarge eller religion skal leve sammen», og «likestilling mellom kjønnene».

– Du har stemt for en todelt politikk som deler inn mennesker i et «vi» og et «dem». En politikk som er unyansert og aktivt begrenser marginaliserte gruppers rettigheter, heter det i den moraliserende teksten.

Men er disse påstandene etterprøvbare? Har Aftenposten giddet å sjekke om de stemmer, før de tok kronikken inn? Mener SD at kvinner skal være annenrangs borgere, at man ikke skal få være lesbisk, eller at svenske borgere med innvandrerbakgrunn skal behandles dårligere enn andre? Det ville i så fall ha vært helt sinnsykt. Men så gjør de vel ikke det heller.

Jeg understreker at jeg ikke kjenner SDs politikk i detalj, og jeg går derfor heller ikke god for dem. Men dette er svært alvorlige påstander, som Aftenposten bør undersøke om de skal sette dem på trykk.

Denne typen moralsk fordømmelse av vanlige folk som ønsker en strammere linje i migrasjonspolitikken av helt legitime årsaker biter ikke på lenger. Det har gått sånn inflasjon i å snakke om rasisme og fremmedfientlighet, slik at folk som personlig reagerer sterkt på ekte rasisme og ekte fremmedhat, faktisk blir kalt rasister eller fremmedhatere.

En av fem svenske velgere stemte på SD. Det har noen helt legitime årsaker. Folk er lei av skytinger. De er bekymret for hva som vil skje med deres velferdsamfunn når andelen som lever på overføringer eksploderer i takt med den radikale migrasjonen til landet. De ser parallellsamfunnet vokse frem, og kjenner seg ikke igjen i eget land. Det må tas på alvor.

Nazi-stempling vil ikke fungere når alternativet til å bli nazi-stemplet er å ikke kunne være kritisk til denne utviklingen. Det vil prelle av. Mange kommer ikke til å synes at rasist er det verste du kan være lenger, for de vet at alt som skal til for å være det er sunn fornuft. Og det er synd, for det finnes rasister der ute. Vi ser dem tydelig i noen kommentarfelt. Og de lar seg heller ikke stoppe av moralsk panikk og stempling av langt større grupper som har legitime bekymringer for innvandringsrelaterte problemer.

