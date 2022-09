annonse

Japanske ledere fortsetter å prøve å utvide tolkningen av «defensiv» som er nedfelt i Japans grunnlov for å øke fleksibiliteten når det gjelder bruk av militær makt.

Under et nylig møte i Pentagon med USAs forsvarsminister Lloyd Austin, uttrykte den japanske forsvarsministeren Yasukazu Hamada bekymring for samarbeidet mellom Russland og Kina, samt økende trusler mot stabiliteten i Stillehavsregionen.

– Vi har sett forskjellige hendelser som er bekymringsfulle for den japansk-amerikanske alliansen, den ene etter den andre, inkludert Russlands aggresjon mot Ukraina, landingen av kinesiske ballistiske missiler nær japansk farvann, samt Kina og Russlands fellesøvelse rundt Japan, sa Hamada.

Ifølge forsvarsredaktør Kris Osborn i The National Interest, er det ikke overraskende at Japan nå øker sitt militærbudsjett, utvider størrelsen og omfanget av sine forsvarsstyrker og rekalibrerer sine strategiske utsikter. Japanske ledere fortsetter å prøve å utvide tolkningen av «defensiv» som er nedfelt i Japans grunnlov for å øke fleksibiliteten når det gjelder bruk av militær makt. Slike initiativ gir mening gitt den nåværende tilstanden i global politikk og økende trusler mot Japan i stillehavsregionen.

– Vi kan aldri tolerere ensidige forsøk på å endre status quo i noen deler av verden. Samtidig viser aggresjonen mot Ukraina oss den største betydningen av viljen og kapasitetene til å forsvare sitt eget land, sa Hamada og la til:

– For å tydelig demonstrere vår vilje og evne, vil jeg realisere grunnleggende forsterkninger av våre forsvarsevner, omformulere strategiske dokumenter, undersøke alle alternativer, inkludert såkalte motangreps-evner. Vi vil også jobbe for å sikre en betydelig økning av forsvarsbudsjettet som trengs for å gjennomføre dette.

«Defense of Japan 2022»

Hamadas kommentarer er i tråd med målene som er fremlagt i Japans Defense of Japan-rapport fra 2022 som beskriver en storstilt budsjettøkning til det japanske militæret, samt utvidet sikkerhetssamarbeid med USA.

– For å sikre teknologisk overlegenhet har Japan besluttet å øke betydelig investeringene i potensielle gamechanger-teknologier, og har økt forsknings- og utviklingsutgiftene til rekordhøye nivåer, heter det i rapporten.

Det er allerede et betydelig teknologisk samarbeid mellom USA og Japan på områder som våpenutvikling, inkludert Japans bruk av skipsbaserte Aegis-radarer for ballistisk forsvar og kryssermissilforsvar, SM-3 IIA bakke-til-luft-avkjæringsmissiler samt stealth-jagerflyet F-35.

Ikke bare vil japanske krigsskip operere med følsomme Aegis-radarsystemer med lang rekkevidde, men rapporten forklarte også at japanske destroyere vil være i stand til å huse F-35B stealth jagerfly, som har evnen til lette og lande vertikalt.

Det argumenteres med at destroyere utstyrt med F-35B vil gi Japan en betydelig fordel i det maritime domenet sammenlignet med sine rivaler. Kina opererer et begrenset antall landbaserte femtegenerasjons J-20-fly, men har ennå ikke hangarskipbaserte femtegenerasjonsfly. Kinas nye J-31 jagerfly er designet for å ta av fra en rullebane, og kan ikke utføre vertikal letting og landing.

