Et kraftig jordskjelv rystet mandag Mexico. Rystelsene rammet blant annet Mexico by, som er en av verdens største byer.

Så langt er det ukjent hvilke skader skjelvet har ført til, melder NTB.

Skjelvet kom på årsdagen for to store tidligere skjelv i landet. Den 19. september 1985 var det et jordskjelv med en styrke på 8,0. Den gang mistet minst 5.000 mennesker livet. Et skjelv på samme dato i 2017 kostet rundt 400 liv.

I løpet av dagen er det holdt både minneseremonier og jordskjelvøvelser i Mexico, i anledning årsdagen.

Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS målte styrken på mandagens skjelv til 7,6, mens nyhetsbyrået AFP viser til mexicanske seismologer som målte en styrke på 7,4.

Skjelvets senter lå 41 kilometer sørøst for La Placita de Morelos i delstaten Michoacán på landets stillehavskyst. Delstaten har rundt 4 millioner innbyggere.

