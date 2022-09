annonse

I en undersøkelse som utført for Danske Bank går det frem at en av ti ikke har råd til å betale renter og avdrag på lånet, om renten skulle øke til fire prosent.

– Det er ingen tvil om at Ola og Kari Nordmann nå for alvor er i ferd med å merke at pengene i lommeboken ikke strekker til i den grad de gjorde for relativt kort tid siden. Saftige strømpriser, stigende renter, inflasjon og generelt høyere prisnivå på det meste gjør at økonomien til folk flest har blitt, og trolig også kommer til å bli, generelt sett strammere fremover, sier Danske Banks pressesjef Øystein Schmidt til Nettavisen.

Han opplyser at Danske Bank har sett en økning på 50 prosent på hvor mange som tar kontakt om nedbetalingstid og fastrente.

YouGov utførte nylig en undersøkelse for Danske Bank, der det fremgår at en av ti ikke har råd til å betale renter og avdrag på lånet sitt dersom renten skulle øke til fire prosent. Videre oppga 300.000 nordmenn i samme undersøkelse at de må selge boligen eller andre større verdier som bil, båt, eller hytte dersom renten øker til nevnte nivå.

– 20 prosent av respondentene svarte at de lever på randen av hva deres økonomi tåler. Dette stemmer godt overens med SSBs levekårsundersøkelse «Fattigdomsproblemer for 2021», som nylig ble lagt frem, som blant annet viste at mer enn 900.000 nordmenn ikke har en mulighet til å klare en uforutsett utgift på 19.000 kroner.

