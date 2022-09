annonse

Under et besøk i Kina, erklærte en høytstående russisk tjenestemann at Kreml anser å styrke båndene med Beijing som et politisk hovedmål.

Ifølge Al-Jazeera, erklærte Nikolai Patrushev, sekretær for det nasjonale sikkerhetsrådet ledet av Russlands president Vladimir Putin, at «styrkingen av et omfattende partnerskap og strategisk samarbeid med Beijing er en ubetinget prioritet for Russlands utenrikspolitikk».

Patrushev er en av Putins nærmeste medarbeidere. I en tale mandag under et møte med Guo Shengkun, en toppfunksjonær i Kinas kommunistparti, tok han til orde for enda tettere samarbeid mellom Moskva og Beijing.

– Under de nåværende forholdene må landene våre vise enda større beredskap for gjensidig støtte og utvikling av samarbeid, sa han.

Etter samtalene kom Patrushevs kontor med en offentlig uttalelse hvor det ble fastslått at partene har blitt enige om å øke samarbeidet innen en rekke områder:

– Vi vil utvide informasjonsutvekslingen om å motvirke ekstremisme og utenlandske forsøk på å undergrave den konstitusjonelle orden i begge land, sa han.

Kina og Russland understreket også et behov for å utvide samarbeidet rundt cybersikkerhet.

Krigen i Ukraina

Putin møtte Kinas president Xi Jinping forrige uke i Usbekistan, som var deres første møte siden Russlands invasjon av Ukraina i slutten av februar.

En uttalelse fra den kinesiske regjeringen utstedt etter møtet nevnte ikke Ukraina spesifikt, men sa at Xi lovet «sterk støtte» til Russlands «kjerneinteresser».

Uttalelsen kom ikke med noen detaljer, men Beijing bruker ordet «kjerneinteresser» til å beskrive spørsmål som nasjonal suverenitet og det regjerende kommunistpartiets krav på Taiwan, som Beijing ved flere anledninger har sagt at det er villig til å gå til krig om.

Xis regjering, som sa at den hadde et «ingen grenser»-vennskap med Moskva før invasjonen av Ukraina 24. februar, har nektet å kritisere Russlands militære handlinger i Ukraina. Under sitt møte med Xi torsdag, berømmet Putin Kinas president for å opprettholde en «balansert» tilnærming til den ukrainske krisen og sa at han var klar til å diskutere Beijings «bekymringer» om Ukraina.

