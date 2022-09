annonse

Fire menn er dømt etter det brutale overfallet i Strøget i Oslo i juli i fjor. Én av de fire er dømt for drapsforsøk, mens de tre andre er dømt for ran.

Den 21 år gamle mannen som angrep en jevnaldrende med machete, er dømt til fengsel i fem år og seks måneder. Han erkjente å ha angrepet offeret, men hevdet i Oslo tingrett at han forsøkte å skade ham og ikke drepe, skriver NTB.

– Han erkjente grov kroppsskade, men er dømt for drapsforsøk. Vi har ikke tatt stilling til om dommen blir anket eller ikke, sier mannens forsvarer, advokat Catharina Cecilie Gjesti, til Nettavisen.

Han er også dømt til å betale 1,4 millioner kroner i oppreisning og erstatning til offeret, som måtte amputere høyrebeinet ved kneet.

Gjesti sier at de er fornøyd med at dommen ble mindre enn påtalemyndighetens påstand på seks års fengsel, men at de hadde håpet at han ikke ville bli dømt for drapsforsøket.

