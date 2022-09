annonse

Banken tror at de fleste vil kunne håndtere de økte utgiftene ved å endre noe i forbruket.

– Bakgrunnen for prisveksten er svært sammensatt, sier Cathrine Graff til Resett.

Graff er pressesjef i Nordea, og nevner at krigen i Ukraina har ført til kraftige kutt i gassforsyningen fra Russland, og i kombinasjon med lite vann i vannmagasinene og lite vind for vindkraftprodusentene, er det mangel på kraft i Europa.

Hun sier videre at høyere strømutgifter har gjort at mange produsenter av mat og andre varer har måttet øke prisene. I tillegg har det vært god vekst i norsk næringsliv etter pandemien – men det har også vært mangel på arbeidskraft og høyere lønnsutgifter, som mange bedrifter har tatt ut i høyere priser.

Etterdønninger av pandemien har ført til forsinkelser i produksjon og leveranse av varer internasjonalt, som også bidrar til høyere priser. Krigen i Ukraina har ført til økning i oljeprisen, og dermed dyrere drivstoff.

– Det har vært en økning i antall kunder som søker om en periode med avdragsfrihet, og flere tar kontakt for å få rådgiving om sin økonomi. Høyere rente, dyrere mat og rekordhøye strømutgifter er en tøff kombinasjon for husholdningsbudsjettet, men vi tror likevel at de fleste vil kunne håndtere de økte utgiftene ved å endre noe i forbruket, sier hun.

Norges Bank skal ha nytt rentemøte denne uken, og da er det ventet en ny renteøkning på 0,50 prosentpoeng, forteller Graff. Hun påpeker at formålet med økt rente skal gjøre at folk kutter i forbruket og at mange bedrifter ikke får like høy etterspørsel etter varer, noe som skal dempe prisveksten.

– I tiden framover vil altså både folk og mange bedrifter merke en strammere økonomisk situasjon, sier Graff, og legger til:

– Vi tror likevel at de fleste vil kunne håndtere dette uten store problemer. Det er ventet flere renteøkninger i løpet av det neste året, men hvor mange og store de blir vil avhenge av hvor raskt prisveksten kommer ned.

