Oljefondet følger opp signalet fra Stortinget. Innen 2050 skal det være netto nullutslipp for alle selskaper som fondet har i porteføljen.

Det kunngjorde oljefondet – Norges Bank Investment Management – i en pressemelding tirsdag, ifølge NTB.

– Vi har som mål å være verdens ledende investor på håndtering av klima. Vår langsiktige avkastning vil være helt avhengig av hvordan selskapene i porteføljen omstiller seg til et nullutslippssamfunn, sier oljefondssjef Nicolai Tangen.

Et flertall på Stortinget vedtok tidligere i år at oljefondet får nye retningslinjer for hvordan det skal forholde seg til klimautslipp. Målet er at investeringer skal baseres på et langsiktig mål som er forenelig med nullutslipp på globalt nivå i 2050.

Fondet har jobbet med klima i over 15 år. Men nå skal fondet gjøre mer, og den nye handlingsplan viser konkret hva som skal gjøres.

– Vi setter et mål om netto nullutslipp senest innen 2050 til alle selskapene. Og vi vil være en pådriver for at selskapene skal nå dette målet ved å sette troverdige mellommål og planer for å redusere sine direkte og indirekte klimagassutslipp, sier eierskapsdirektør Carine Smith Ihenacho.