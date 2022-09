annonse

annonse

Europa trenger pålitelig energi – men har underinvestert i mange år.

Norske medier og politikere har selvfølgelig rett i at Putins energikrig har bidratt til strømkrisen. At vi står overfor et kynisk spill fra Putin, og at han bevisst forsøker å skape splid i Vesten, er det nok ingen tvil om. Det er så og si ingen som påstår at Russlands energikrig ikke har noe å si, selv om noen medier forholder seg til dette ekstremt svart/hvitt.

Å bare snakke om Putin i denne sammenhengen, og få moralsk panikk bare noen hinter om at det ikke bare er Putin som forårsaker dette, det er unyansert og korttenkt.

annonse

For da melder et annet spørsmål seg; hvorfor har Europa gjort seg så avhengig av gass fra Russland til å begynne med? Man har jo frivillig gitt Putin et våpen, som han nå kan bruke for alt det er verdt. At det liksom har kommet bardust på europeiske land at det kanskje ikke var så lurt å legge så mange egg i Russlands kurv, det holder ikke vann.

Europeiske lands valg og prioriteringer i energipolitikken kan ikke bare ignoreres fullstendig. Man har i lang tid underinvestert i alle former energi. Dette har Equinors konserndirektør for markedsføring, midtstrøm og prosessering, Irene Rummelhoff, sagt også.

– Det er en stor misforståelse der ute, og det er at energikrisen ble skapt av krigen. Det ble den ikke. Energikrisen var tydelig til stede minst seks-syv måneder før krigen. Og den er resultatet av underinvestering i energi, all slags energi i mange år, og det er nøyaktig hva vi opplever i Norge også, sa hun til Dagens Næringsliv i begynnelsen på denne måneden.

annonse

Dette var sant 1. september, og det er fortsatt sant nå. Til og med Bellona vedgår at det er underinvestert i energi. Så hvilken planet befinner de seg egentlig på, de som benekter at dette er en faktor?

Les også: Spetalen radbrekker norsk politikk – og gjorde statsråden til skamme

Store og mektige land som Tyskland har hatt alle muligheter til å investere i regulerbar kraft. I stedet har de bygget det ned. Riktignok er Tysklands lagringsfasiliteter for naturgass nå mer enn 90 prosent fulle, men de må likefullt spare på den. De må utvikle fullgode alternativer.

Europa trenger mye mer energi. Vi ønsker lavest mulig klimagassutslipp, og vi ønsker å ta vare på miljøet rundt oss, og ikke legge beslag på for store arealer. Vi har jo også en naturkrise. Det ideelle er regulerbar, pålitelig kraft, som ikke tar mye plass og er minst mulig skade for natur og dyreliv. Det betyr nødvendigvis at Europa må satse mye mer på kjernekraft.

Norge har isolert sett ikke det største behovet for å satse på kjernekraft på kort sikt. Vi har mye vannkraft, som vi nå også eksporterer voldsomme mengder av for å mate et Europa i krise. Vi kan også få mer ut av vannkraften vår. Men på lang sikt kan det være lurt å sette i gang med forskning på kjernekraft med thoriumreaktorer, grunnet våre store forekomster av nettopp thorium.

Men Europa kommer ikke utenom. Særlig Tyskland må nå skjerpe seg og innse at de rett og slett har tabbet seg voldsomt ut, og gjenåpne sine kjernekraftverk, og satse mer på det. Andre land som har kjernekraft fra før må kraftig øke kapasiteten. Og man må se på flere andre ting, blant annet flytende naturgass, for å bli helt uavhengig av russisk gass (noe man skulle gjort før).

Også kommer vi nok ikke utenom fornybar energi heller. Men vi kan ikke basere oss på det. For Europa trenger pålitelig energi, og vi trenger det fort. Europa har vært totalt uansvarlig energipolitisk og investert mye mindre enn man skulle. Det er og forblir en årsak til krisen, og det kan hverken politikere, medier eller byråkrater gjemme seg for.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT

annonse