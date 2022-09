annonse

annonse

Tysklands lagringsfasiliteter for naturgass er nå mer enn 90 prosent fulle.

Til tross for at gassleveransene fra Russland gjennom Nord Stream 1-ledningen har blitt stanset, melder tyske myndigheter tirsdag at lagrene for naturgass stadig fylles opp i forberedelsene til vinteren.

Sjefen for den tyske regulatormyndigheten, Klaus Müller, skrev mandag kveld på Twitter at gasslagringen hadde nådd nok en milepæl, og at den lagrede gassen vil hjelpe landet gjennom mulige nødssituasjoner og til å bistå markedet.

annonse

– Ikke desto mindre må vi fortsette å spare gass, la han til, ifølge NTB.

Russland har ikke levert gass gjennom Nord Stream 1 siden slutten av august. Lenge før det begynte russerne å redusere leveransene, og dette har tvunget Tyskland til å finne andre løsninger for å dekke gassbehovet. Før reduksjonene startet sto Russland for litt mer enn en tredel av Tysklands gassforsyninger.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT