EU-kommisjonen vil fryse 7,5 milliarder euro i finansiering til Ungarn. Landets justisminister ber om tålmodighet.

– Vi ber medlemslandene pent om å være konstruktive, sa Ungarns justisminister Judit Varga til pressen tirsdag.

– Vi trenger tid, for selv om vi fremskynder prosessen med å vedta nye lover og endre lovgivning, så må vi bygge opp nye institusjoner, sa justisministeren da hun ankom EUs innenriksministermøte.

EU-kommisjonens forslag om å fryse pengeoverføringer til Ungarn stod sentralt på dagsorden for møtet.

EU mener at den demokratiske utviklingen i Ungarn og måten EU-penger forvaltes på er kritikkverdig. Kommisjonen har derfor foreslått å fryse 7,5 milliarder euro, tilsvarende rundt 76,5 milliarder kroner, i finansiering til landet.

Ungarn har foreslått 17 tiltak som skal «imøtekomme alle bekymringene» til EU-kommisjonen, mener justisminister Varga på ungarsk side.

EUs medlemsland har nå én måned på å bestemme om de skal fryse overføringene til Ungarn. Det krever et flertall på over 55 prosent.

Det er viktig at EU legger press på medlemsland for å sørge for at rettssikkerheten blir respektert, sa Sveriges EU-minister Hans Dahlgren før tirsdagens innenriksministermøte.

– Gjennom å holde tilbake EU-midler, håper vi at vi kan se den nødvendige endringen, la han til.

