USA fordømmer planene om folkeavstemninger i okkuperte områder i Ukraina.

Amerikanske myndigheter vil aldri anerkjenne russisk annektering av ukrainske områder, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.

Separatistene i Donetsk og Luhansk samt okkuperte områder i Kherson og Zaporizjzja erklærte tirsdag at de skal holde folkeavstemninger 23.–27. september om hvorvidt de skal slutte seg til Russland.

USA og EU har gjentatte ganger tidligere advart mot å arrangere slike folkeavstemninger, som de mener er fingerte og urettmessige.

Også NATO-sjef Jens Stoltenberg stiller seg sterkt kritisk til erklæringen fra separatistene.

Sham referendums have no legitimacy & do not change the nature of #Russia’s war of aggression against #Ukraine. This is a further escalation in Putin’s war. The international community must condemn this blatant violation of international law & step up support for Ukraine. pic.twitter.com/NdcN3tO6Sy

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 20, 2022