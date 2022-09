annonse

New Orleans har oppnådd den tvilsomme utmerkelsen om å være USAs nye drapshovedstad, med 52 drap per 100.000 innbyggere.

Med 205 drap siden begynnelsen av året, passerer New Orleans fjorårets forrige amerikanske drapshovedstad, St. Louis, med en økning på 141 prosent i drap sammenlignet med 2019, og en økning på 78 prosentpoeng sammenlignet med 2021, ifølge data fra Metropolitan Crime Commission, sitert av New York Post.

New Orleans ligger derfor 7 poeng høyere enn St. Louis på sine drap per innbygger (45 per 100.000 innbyggere per lørdag), ifølge St. Louis Police politiet.

Større amerikanske byer har langt flere totale drap, men Chicago (18 per 100 000) og New York City (3,5 per 100 000) har likevel langt lavere drapsrater per innbygger.

Skyteepisoder har også vært økende i New Orleans, ettersom byen har sett en økning på 100 prosent i 2022 sammenlignet med 2019, ifølge rapporten.

I takt med økningen i voldelig kriminalitet, kunngjorde New Orleans denne måneden at de pumper 80 millioner dollar til å finansiere politiet, inkludert å øke lønnen, gi full helsedekning og gi en økning på 30 000 dollar i ansettelsesinsentiver for nyansettelser.

Byen har også ansatt forhenværende sjef for New Yorks politiets patruljeringsdivisjon, Fausto Pichardo, for å gjennomføre en gjennomgang av politiarbeidet i New Orleans.

Pichardo ber byen om å «handle nå» for å redde seg selv fra voldelig kriminalitet og omplassere 212 politifolk til patruljetjeneste i stedet for deres nåværende oppdrag.

– Handling må iverksettes nå hvis det noen gang skal være en sjanse for å redde byen og ta tilbake ryktet om å være en by hvor turister kan komme for å feste og feire og ikke bli ofre, skrev Pichardo i en rapport utgitt tirsdag.

