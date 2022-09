annonse

I april ble den voldsutsatte læreren Clemens Saers lovet 350.000 kroner i erstatning og en beklagelse fra Oslo kommune. Han venter ennå.

Læreren Clemens Saers ble arbeidsufør etter at han i 2014 ble angrepet av en elev mens han underviste på Oslo Handelsgymnasium. Eleven ble dømt til seks måneders fengsel, skriver Dagsavisen.

Saers saksøkte Oslo kommune for manglende risikovurdering av eleven, samt at lærerne ikke var informert om tidligere voldshendelser.

Oslo bystyre bestemte i april i år at Saers skulle få 350.000 kroner i erstatning, samt en beklagelse fra Oslo kommune for den utskjelte håndteringen av saken. Saers har hverken fått penger eller beklagelse – fem måneder etter. Dette til tross for at han har purret skriftlig til byrådslederen.

– Det er skammelig, og ikke så mye mer å si om den saken, sier Saers til Dagsavisen.

