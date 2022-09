annonse

annonse

Olivia Holdt satte en stopper for Brann-festen ti minutter før full tid. Brann spilte 1-1 hjemme mot Rosengård i siste runde av mesterligakvalifiseringen.

– Denne kampen var egentlig veldig bra. Det var like jevnt som vi trodde og vi skapte store sjanser. Og så slipper vi inn et «pissmål», sånn som vi pleier, og det må vi luke bort, oppsummerte Brann-kaptein Tuva Hansen til Bergens Tidende.

Etter 19 slappe minutter sendte Hansen Svava Gudmundsdottir gjennom med en nydelig pasning, som islendingen forvaltet på minst like bra vis.

annonse

Spissen tok et touch, før hun banket ballen i nettaket over Teagan Micah i Rosengård-målet, og sendte de 6331 oppmøtte Brann-supporterne til himmels.

– Det var et bra mål. Jeg husker ikke helt hva som skjedde. Men heldigvis gikk den inn. Med så mange på tribunen er dette fantastisk, sa islendingen til BT.

Signe Gaupset kunne gjort 2-0 til vertene, men til pause gikk Brann i garderoben med «bare» en ettmålsledelse.

annonse

Etter hvilen satte Gaupset ballen i nota, men dessverre for vertene ble målet annullert for offside. Og ut av intet var det heller Olivia Holdt som utlignet for gjestene med en kanonkule til høyre for Aurora Mikalsen.

– Det er en elendig klarering av meg. Jeg vet ikke hva som skjer der. Jeg bommer nesten på ballen og … Det var skikkelig dårlig, sa Marit Brattberg Lund til BT.

Det er ingen bortemålsregel i mesterligaen. Returoppgjøret spilles i Malmö onsdag 28 september.

– Det er alltid kjipt å miste seieren på hjemmebane, men vi har 90 nye minutter neste uke, så vi får se hva som skjer, sa Gudmundsdottir.

Store summer

Hvis Brann går seirende ut fra returoppgjøret får de en god slump penger inn på konto. Deltakelse i gruppespillet gir 400.000 euro, noe som tilsvarer 3,9 millioner kroner.

I tillegg utbetaler Uefa 492.000 kroner for seier i gruppespillet, mens uavgjort gir 167.000 kroner.

Tar Brann seg videre fra gruppespillet kan de venter mulige følgende utbetalinger:

Gruppevinner: 197.000

annonse

Kvartfinale: 246.000

Semifinale: 492.000

Finale: 1.966.000

Vinner: 2.458.000

Tøff motstander

Bergenserne slo serbiske Spartak Subotica og tyrkiske ALG Spor i den første runden av kvalifiseringen.

Brann leder mestersluttspillet i Toppserien med sine ti poeng. Rosenborg følger to poeng bak, mens Vålerenga og Stabæk ligger på de to siste plassene med fem og null poeng.

annonse

Rosengård er ingen hvem som helst i svensk fotball. De leder Allsvenskan med 48 poeng etter 20 serierunder. Linköping og Kristianstads følger på plassene bak med henholdsvis 46 og 45 poeng.

Gruppespillet i mesterligaen starter i oktober. Finalen i turneringen spilles i Eindhoven 3. eller 4. juni neste år.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT