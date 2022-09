annonse

Flere medier melder at det som finnes av flybilletter ut av Russland har forsvunnet i rasende fart.

I timene etter Putins tale onsdag morgen, der det ble kjent at landet nå igangsetter delvis mobilisering, melder flere nyhetssider og aktører at russere har kjøpt opp det som finnes av flyavganger ut av landet i nær fremtid.

Resett har gjort en rask sjekk på Skyscanner, og funnet at det ikke finnes tilgjengelige flybilletter til Georgias hovedstad Tblisi, en vanlig destinasjon for russere som har ønsket å unnslippe regimet i Moskva, hverken i oktober eller november.

Det ukrainske nettavisen Pravda rapporterer at samtlige fly til Istanbul, Jerevan og Tbilisi fra Moskva i nær fremtid er fullbookede.

Det uavhengige russiske nettavisen Meduza skriver også at flybilletter ut av landet blir revet bort.

Den ukrainske parlamentarikeren Lesia Vasylenko omtaler den angivelige utviklingen på Twitter.

– Jeg kan allerede se hvor «suksessfull» delvis mobilisering i Russland vil være, spesielt med tanke på økningen i antall Google-søk på flyvninger ut av Russland og antall billetter solgt de kommende ukene, skriver hun.

I can already see how “successful”

partial mobilisation in #Russia will be. Especially with the increase of google searches for flights out of #russia and the number of sold out tickets for the coming weeks

— Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) September 21, 2022