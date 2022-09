annonse

Det vi erfarer nå er Europas hodeløse energipolitikk. Vi betaler skjorta for en dusj, og nå begynner temperaturen å falle. Det kan bli en kald og mørk vinter, både ute og inne.

Det er helt slutt på å sette på oljefyren eller tenne parafinovnen. De måtte kastes, så vi kunne spare litt klimautslipp, også kan vi heller varme opp med strøm. Det har vi nok av faktisk, om vi ikke hadde eksportert så mye. Det er ikke der problemet ligger, det er prisen. Eller ågerprisen. Det som kalles prissmitte eller markedspris. Den bestemmes av de som betaler mest. I dag er det Tyskland. De har kommet så langt i det grønne skiftet at de har satset på sol- og vindkraft pluss gassimport fra Russland.

På tross av hva USA har advart om i alle år, sist ut var Trump. Da lo de. De mente han var dum som var skeptisk til gass fra Russland. Ja, den prisen må vi nordmenn nå betale. Fordi vi har politikere som aldri har hatt en jobb, de har lært seg til å prate, og det uten at noe har vært innom hodet. Eller trodde de på bløffen om at utenlandskablene kun ville påvirke strømprisen med et par øre? Eller var det drømmen om det grønne skiftet, der Norge skulle være Europas grønne batteri? Det må være tungt å falle ned fra drømmeskyen og ende der nede i virkeligheten.

Men gjør politikerne noe? Neida, de skylder på hverandre og gir blaffen i at bedrifter blør og at vanlige folk må bruke sparepengene til å betale strømregningene. En liten trøst er at strømprodusentene er offentlig eiet og at pengene kommer allmennheten til gode. Men så viser det seg at de spilte bort pengene på børsen.

Sånn går dagene på vei til det grønne skiftet. Det koster å redde kloden fra å koke over. Eller har vi sett prislappen for drømmen? Kanskje strømprisen i dag er en forsmak?

Havvind kan bare bli lønnsomt om prisen på vannkraft mangedobles. Vi må nok lære oss til at høye strømregninger har blitt den nye normalen. Fordi politikerne vender det døve øret til og møter oss med ordflommer om internasjonale forpliktelser og vårt ansvar for å redde verden fra dens undergang.

En tror ikke på Gud den allmektige lenger, nå har troen på kriser tatt over. Klimakrisen, strømkrisen, men det snakkes lite om politikerkrisen. Den bør vi vel løse først. Det kan vi gjøre med stemmeseddelen.

