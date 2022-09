annonse

Folks kjøpekraft har gått ned, og mange prioriterer å betale gjeld, i stedet for forbruk. Det bekymrer Oslo Handelsstands Forening.

– Vi er selvsagt på vegne av våre medlemmer bekymret for økende priser og fare for redusert omsetning. Våre medlemmer er nå utsatt for to effekter av inflasjon. I tillegg til fare for redusert omsetning er det normalt i slike situasjoner at det blir redusert fortjeneste, sier Bjørn Næss til Resett.

Næss er leder i Oslo Handelsstands Forening. Han påpeker at sterkt økende kostnader sjelden tas ut i økte konsumentpriser. Dermed reduseres lønnsomheten, og i verste fall må vi forvente oppsigelser og konkurser, fastslår Næss.

Han forteller at august var en veldig god måned for både handel og servering i Osloregionen. Spesielt var omsetningen i Oslo sentrum bra. Basert på BankAxcept/korttransaksjoner fra Mendo AS ble det en sterk vekst akkumulert per august fra 2021 på 26,7 prosent for handel og servering i Oslo. Spesielt serveringsnæringen har hatt vekst (42 prosent), men også for de fleste faghandelsbransjer gikk det bra (mellom 20 og 30 prosent opp).

– Vi ser nå at aktiviteten er i ferd med å dempe seg og per 19. september er det en tilbakegang på – 2,6 prosent, sier Næss.

Serveringsnæringen har fortsatt vekst (8,8 prosent) mens en del faghandelsbransjer har tosifret tilbakegang. Elektronikk (-11,7 prosent), bokhandel (-14,4 prosent), kosmetikk (-18 prosent).

– Vi kan ikke bekrefte om årsaken til dette er økte priser, da vi ikke har noen sammenfallende prisindeks for bransjer.

– Hva tror Oslo Handelsstands Forening er årsaken til at prisene går opp?

– For en butikk eller restaurant er ikke marginene så høye at noen kostnader kan mangedobles uten at det får store konsekvenser. Normalt er det mest fokus på kostnad for arbeidskraft, husleie og innkjøpspriser for varer/råvarer.

Nå snakker alle om energikostnader. 4-5 dobling av strømkostnader kombinert med sterkt økte transportkostnader (vesentlig varetransport) er meget belastende og også likviditetsmessig utfordrende. Når disse sterkt økende energikostnadene kombineres med generelt rekordhøye prisstigninger på råvarer og fare for eksplosjon i husleiekostnader (som regel styrt av en akselererende KPI/konsumprisindeks), går mange en svært utfordrende høst og vinter i møte.

– Nå må myndighetene komme på banen med både hastetiltak og en bærekraftig modell for forutsigbare og levelige strømutgifter for næringslivet, anser Næss.

Bekymret for kjøpekraften

Han mener at prisøkning ikke nødvendigvis er negativt dersom lønninger vokser tilsvarende, slik at kjøpekraften opprettholdes, og det ikke skjer radikale endringer i fordeling av det private konsumet.

Norges Bank har et mål om en inflasjon på ca. 2 prosent. I august var den på 6,5 prosent, og det sier seg selv at det er ikke sunt for økonomien og at det er viktig at myndighetene tar grep.

– Årets lønnsoppgjør har redusert kjøpekraften, påpeker Næss, og viser til lønnsveksten på 3,5 prosent og prisstigning per august på 6,5 prosent.

Samtidig har det skjedd en sterk vridning av husholdningenes forbruk mot energi (strøm og drivstoff).

– Ikke nok med det, vi er inne i en kraftig vekst i lånerenter, slik at en langt større andel av husholdningenes budsjett blir benyttet til å betjene renter på gjeld, sier Næss.

Han er bekymret for fremtiden.

– Denne situasjonen ser dessverre ikke så lovende ut for våre medlemmer. Husholdningene må i langt større grad prioritere sine innkjøp fremover og svekket kjøpekraft får selvsagt store konsekvenser for varehandel og servering.

