annonse

annonse

Flere republikanere enn demokrater deltok i primærvalget for mellomvalget i 2022, noe som tyder på et entusiasme-gap som vil favorisere republikanerne i mellomvalget i november.

52 prosent av stemmene som ble avgitt i primærvalgene var republikanske sammenlignet med 48 prosent demokratiske, ifølge en analyse foretatt av Washington Post. Dette er relevant fordi i ethvert mellomvalg siden 2006 har partiet som har hatt størst primærdeltakelse senere vunnet seter i Kongressen. Republikanerne forventes derfor å ta tilbake Representantenes hus i november, selv om det ser ut til at Demokratene vil beholde majoriteten i Senatet.

Analysen fant også at republikanerne fortsatte å ha høyere valgdeltagelse, selv etter amerikansk høyesteretts anti-abort-avgjørelse (Roe v. Wade), som mange analytikere spådde ville føre til mer støtte til Demokratene. Demokratene har vunnet tre av fire spesialvalg i Representantenes hus siden beslutningen til USAs høyeste rettsinstans.

annonse

Selv om flere republikanere, som partiets leder i Senatet Kevin McCarthy, i utgangspunktet spådde at Republikanerne ville gjøre et brakvalg på linje med mellomvalget i 2010, tror analytikere at Republikanerne sannsynligvis vil vinne mellom 15 og 30 seter i år. Republikanerne hadde en fordel på 12 prosentpoeng i valgdeltakelsen i primærvalgene for mellomvalgene i 2010. Det året vant de 63 seter i Representantenes hus og 6 i Senatet.

Analysen bemerket også en sterk valgdeltakelsesfordel for republikanere i løp der tidligere president Donald Trump stilte seg bak deres kandidater. I stater som Ohio, Arizona og Pennsylvania støttet Trump flere senatskandidater som senere kom seirende ut av primærvalg, mens demokratiske kandidater vant lettere sine nominasjoner. I stater hvor Trump stilte seg bak kandidatene hadde den republikanske primærvalgkandidaten en fordel på 14 prosentpoeng, mens Demokratene hadde en fordel på to prosentpoeng i alle andre stater.

Flere andre forhold, spesielt president Joe Bidens stadig dalene popularitet og generiske stemmesedler, favoriserer Republikanerne. Demokratene forsetter imidlertid å oppdrive mer penger enn sine republikanske motstandere, både på statlig og nasjonalt nivå.

annonse

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT