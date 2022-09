annonse

Det militære presset mot den russisk-okkuperte Krim-halvøya fortsetter å vokse.

Kremls trekk kommer som en reaksjon på Ukrainas nye «kapasiteter med lang rekkevidde» og gjentatte angrep på den russisk-okkuperte Krim-halvøya, hvorfra den russiske svartehavsflåten nå «nesten helt sikkert har flyttet vekk sine KILO-klasse ubåter» til Novorossiysk i Sør-Russland, opplyste britisk etterretning tirsdag.

I en uttalelse sa det britiske forsvarsdepartementet at ubåtflyttingen er «svært sannsynlig» på grunn av «endringen i lokalt sikkerhetstrusselnivå», etter at den russiske svartehavsflåtens hovedkvarter og den viktigste rullebanen til marinen har blitt utsatt for gjentatte angrep de siste månedene.

Rapporten legger til at én av Russlands president Vladimir Putins viktigste motivasjoner for å erobre Krim-halvøya i 2014 var for å garantere en marinebase for den russiske svartehavsflåten i Sevastopol. I denne sammenhengen fremhevet britene at «basesikkerheten nå har blitt direkte undergravd av Russlands fortsatte aggresjon mot Ukraina».

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy sverget i forrige uke at landet hans ville frigjøre Krim fra de russiske okkupantene. Putin sendte inn styrker på Krim tidlig i 2014, og annekterte svartehavshalvøya ulovlig og utløste en årelang konflikt i den østlige Donbass-regionen i Ukraina.

