– Dette har ingen støtte i Frp.

Tirsdag kveld la stortingsrepresentant Carl I. Hagen ut et innlegg på Facebook der han ga sin støtte til folkeavstemning i utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk øst i Ukraina.

Hagen skrev følgende i innlegget:

– Synes den vestlige avvisning av folkeavstemning i Donbas er meget uklok. Vi burde heller sendt observatører for å kontrollere om det blir slik at alle stemmeberettigede får anledning til å stemme og kontroll om opptellingen. Hvis det er slik at det kanskje er flertall for at de ønsker å tilhøre Russland, så må det selvsagt tillegges stor vekt. Folk flests ønsker må lyttes til. Skuffet over Jens her. Vi må lete etter løsninger, ikke opptrapping, slik vestlige kommentarer nå medfører.

Innlegget ble lagt ut tirsdag kveld, og ble slettet kort tid etter. Da hadde Hagen i kommentarfeltet fått kritikk av sin partifelle Roy Steffensen, som påpekte at vi ikke kan akseptere brudd på folkeretten.

Frp-leder Sylvi Listhaug har kommentert innlegget overfor Nettavisen. Hun tar avstand fra det Carl I. Hagen der fremfører.

– Frp tar sterk avstand fra Carl I. Hagen sin Facebook-post, som han riktignok har slettet, der han utrykker støtte til folkeavstemming i Donbas.

– Dette har ingen støtte i Frp. Frp fordømmer folkeavstemmingen i okkuperte Donbas og støtter varmt oppunder Norge og Natos linje i denne saken. At Russland prøver å ta seg til rette på okkupert område på denne måten, understreker hvor viktig det er at Norge og det internasjonale samfunnet fortsetter å bistå Ukraina med penger, våpen og utstyr, sier hun til Nettavisen.

