Varsler søksmål mot ekspresidenten og hans barn.

CNN melder at statsadvokaten i New York har kunngjort et søksmål mot tidligere president Donald Trump, tre av hans barn og Trump-organisasjonen. Statsadvokat Letitia James skriver i et 200 siders dokument at Trump og barna har vært involvert i svindel.

Det fremgår av søksmålet at Donald Trump og hans barn Donald Trump junior, Ivanka og Eric, og toppledere i organisasjonen, oppga falske opplysninger om størrelsen på den omstridte ekspresidentens formue, for å få banker til å låne ham penger.

Det er imidlertid ikke snakk om et søksmål som kan føre til at familien blir straffeforfulgt, ifølge New York Times. Letitia James ønsker derimot å forhindre Trump fra å kunne drive næringsvirksomhet i New York igjen.

