EU og Coca Cola provoserer.

Innen 2024 har EU bestemt at samtlige korker på engangsflasker får fast kork, altså en kork du ikke kan ta helt av flasken, men som er festet i den. Det er vedtatt i et EU-direktiv.

Det reagerer stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) på.

– Det som provoserer meg er at selskap ikke får bestemme selv over bruskorkene sine. At byråkratene i Brussel skal bestemme over dette, strider mot ryggmargsrefleksen til en Frp-er, sier Hoksrud til Nettavisen.

Han henviser til at Norge faktisk er en foregangsnasjon innen panting, en norsk oppfinnelse fra Asker-selskapet Tomra.

– Hele dette blir veldig tullete. Kan ikke EU heller se til Norge og pantingen vår og lære av den, enn å komme med sånne dusteforslag som dette? Dette er byråkrati på sitt verste, raser stortingspolitikeren.

Det hører med til saken at Coca Cola har innført en ny fastmontert kork på alle sine produkter i engangsflasker. Dette har blitt møtt med krass kritikk fra mange forbrukere. Noen har klaget på at de har skåret seg på de nye korkene.

