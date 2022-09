annonse

Frp-leder Sylvi Listhaug mener det haster å få bygget ut vannkraft for å unngå at Norge må importere enda mer dyr kraft fra Europa.

– Jeg tror det er på tide å stikke fingeren i jorda og innse at vi må ha mer kraftutbygging i Norge hvis vi på sikt skal få lavere priser, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til VG.

Hun tar til orde for at flere vannkraftverk oppgraderes, men sier også at dette ikke er nok. Hun vil derfor bygge ut noen vernede vassdrag og sidevassdrag.

– Det er helt åpenbart mulig å bygge ut mer vannkraft i Norge. Det er over 300 vernede vassdrag i Norge. Vi ønsker at man skal gå igjennom dem på nytt og se på muligheten for å bygge ut der dette kan gjøres skånsomt, sier Frp-lederen.

Opprusting og utvidelse av eksisterende vannkraft vil bare gjøre at man kan hente ut 6-8 TWh ekstra, anslo NVE i et notat i 2020.

I januar stemte Frp og Sp som de eneste partiene på Stortinget for et forslag om å øke norsk kraftproduksjon ved å åpne vernede vassdrag for utbygging.

– Frp vil fremme flere forslag for å bygge ut mer vannkraft fremover, sier Listhaug.

