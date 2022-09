annonse

annonse

Den tredje årlige konferansen om nasjonalkonservatisme (Nat Con) fungerte som et samlingsrom for en eklektisk gruppe frihetskjempere.

Fra en ydmyk begynnelse samlet Nat Con, som arrangementet nå er kjent som, over 550 politiske eksperter, advokatorganisasjoner, aktivister og studenter for tre dager med intens dialog om de mest kontroversielle og tilsynelatende uoverkommelige temaene som definerer den amerikanske livsstilen i dag. Transgender-ideologi i skolen, stormaktskonkurransen med Kina, tro og ytringsfrihet, og farene knyttet til «Big Techs» sensuragenda dominerte diskusjon og debatt. Sammenstillingen var tydelig. Wokeisme, radikalisme, usikkerhet og inflasjon definerer USA under president Joe Biden og Demokratenes majoritet i begge kongresshusene, samt i guvernørkontorer og delstatshovedsteder over hele USA. I forkant av mellomvalget i november og det neste presidentvalget i 2024, forbereder de nasjonalkonservative USAs høyreside på å ta tilbake den politiske kontrollen og få brukt makten til å oppnå politiske mål denne gangen.

I altfor lang tid har republikanere vunnet valg på kunngjøringer om uenighet med den demokratiske agendaen som ikke er i kontakt med virkeligheten, men de klarer ikke å fremme en dristig og aggressiv motplan. Konservatismekonferansen ønsker å endre denne status quo. For å møte denne utfordringen var flere representanter fra den tradisjonelle republikanske høyresiden til stede, og balanserte ut den eksterne oppfatningen om at Nat Con utelukkende er hjemmet til populistene fra Trump-tiden.

annonse

Les også: Resett på NatCon 2022: – Målet er å skape en samlende base for konservative krefter i Vesten

Men et slikt skifte understreket behovet for et ideologisk oppgjør, ikke bare en tilbakevending til klassisk republikansk «business as usual»-politikk. Det kanskje mest gripende eksemplet på dette kom fra presidenten til tenketanken Heritage Foundation, Kevin Roberts, som gjorde det klart at den «gamle garde-institusjonen» sluttet seg til Nat Con som en partner til de mange utgavene av nasjonalkonservatisme, og som ikke vil påtvinge gamle omprofilerte standpunkter. Yngre organisasjoner som fungerer som «fyrtårn» for den nasjonalkonservative høyresiden var også rikelig tilstede, som Conservative Partnership Institute og American Moment. Hovedtalerne representerte også ulike synspunkter på det politiske spekteret på høyresiden – med tradisjonalister som senator Marco Rubio og senator Rick Scott, sammen med Nat Con «heavy hitters» som senator Josh Hawley, teknologigiganten Peter Thiel og Floridas guvernør Ron DeSantis.

Oppfatningen av Nat Cons evne til å samle den amerikanske høyresiden fikk blandede anmeldelser. Utprøvde og ekte nasjonalkonservative tar forbehold om at Reagan-republikanerne slutter seg til bevegelsen som et middel for «gatekeeper», hvor de støtter områder med politisk enighet mens de forhindrer endringer i langvarige republikanske dogmer innen handel, utenrikspolitikk og økonomi. Videre, emner som krigen i Ukraina så for eksempel ikke noen hovedscene eller sidepaneler eller debatt. Nat Con har bygget merkevaren sin rundt å takle emner med intellektuell nysgjerrighet og uten frykt for ulike ideer. For at denne konferansen skal ha en varig tilstedeværelse og innflytelse innad i den føderale regjeringen, kan ingen viktige politiske temaer som berører Kongressen eller Det hvite hus unngås.

annonse

Uendelig hjelp til Ukraina, massive føderale utgifter, skyhøye levekostnader som rammer amerikanske familier, og radikal sosial ideologi som gjennomsyrer amerikanske skoler på bekostning av rudimentære ferdigheter. Denne politikken til et demokratkontrollert Washington gjør at Republikanerne har en fordel over de neste to valgsyklusene, men med alt å tape. Som den overordnede agendaen til Nat Con understreket, er den største svakheten republikanere står overfor å utarbeide en helhetlig og handlingsdyktig visjon for å komme tilbake til makten. Nasjonalkonservatisme-konferansen leder kampen, men kan den samle troppene under ett flagg og én kampplan? Utfallet av mellomvalg førstkommende november og presidentvalget 2024 vil fortelle oss mer.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT