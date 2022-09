annonse

annonse

Erling Braut Haaland (22) er garantert inntekter som gjør at han er god for rundt 1,1 milliarder kroner. Det viser et grovt anslag fra Kapital.

Det kommer fram i tidsskriftets årlige liste over Norges rikeste personer.

«Aldri tidligere, så vidt Kapital bekjent, har en nordmann greid å skape seg en så stor formue på såpass kort tid, og i så ung alder. Det gjør Haaland, med god margin, til Norges første fotballmilliardær», skriver Kapital.

annonse

I beregningen av Haalands formue er usikre inntekter som bonuser holdt utenfor. Videre er anslåtte faste utgifter og skatt trukket fra. Kapital hevder å vite at jærbuen i tråd med kontrakten tjener 220 millioner kroner i året. I sommer skrev han under for fem sesonger med Manchester City.

Videre blir det estimert at Haaland håver inn rundt 150 millioner kroner i året fra personlige sponsoravtaler.

Kapital oppgir at han hittil har opparbeidet seg en formue på 130 millioner kroner. Summen består av det han tjente på å være i Salzburg og Borussia Dortmund. Den tar også med inntekter fra en sponsoravtale med Nike.

annonse

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT