Boken «Earth for All, A survival guide for humanity» er skrevet av blant annet MDG-politiker Per Espen Stoknes, og skal lanseres i FNs generalforsamling.

Boken er en oppfølger av rapporten Limits to Growth som ble utgitt for femti år siden, der de spådde at kloden vil ødelegges innen hundre år.

– 50 år etter har vi forsøkt å se hvordan det går med verden – og laget en ny verdensmodell, sier MDG-politiker, BI-økonom, forsker og forfatter, Per Espen Stoknes til Dagbladet, og kommer med et dystert budskap:

– Hvis vi fortsetter som før, er det ikke sånn at verden faller over en kant og alt går til grunne med et stort smell. Men verden blir stadig gråere og mer ulik. De rike blir rikere og de fattige forblir i fattigdom.

Stoknes henviser til Greta Thunberg og andre bekymrede ungdommer som ønsker systemendring.

– Om vi fortsetter som før, vil fortsatt milliarder av mennesker ha bra liv i slutten av århundret, men naturen vil være en skygge av seg selv, mens størstedelen av menneskeheten lever med veldig stor økonomisk ulikhet, og mye sosial uro – samt massive migrasjoner, sier Stoknes, og legger til:

– Vi adresserer ulikheten ved å beskatte de ti prosent rikeste, styrker arbeiderrettigheter og gir alle innbyggere en lik del av nasjonalinntektene. Det betyr at alle skal få sin andel av formuen utbetalt hvert år, direkte på konto. Strømstøtten i Norge er en variant av den: At staten får inn penger og gir tilbake.

