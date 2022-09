annonse

En miljøgruppe som aksjonerer ved å tappe luft ut av bildekk, har gått til verks mot en rekke SUV-er i Oslo.

Gruppen, som går under navnet Tyre Extinguishers, opplyser til Aftenposten at de ser på det å kjøre SUV i byen som unødvendige luksusutslipp.

– Det er ikke deg, det er bilen din, skriver gruppen i en lapp som legges igjen på bilene som blir utsatt for aksjonene deres. De to siste ukene gjelder det 69 biler på Frogner og i Ullevål Hageby.

Handlingene er rettet mot bensin- og dieselbiler.

– Vi aksepterer simpelthen ikke at de mest velstående kjører formålsløst rundt i ekstremt forurensende SUV-er i en klimakrise og en energikrise. Nesten ingen har bruk for en SUV i Oslo: det er utelukkende et statussymbol, og helt frakoblet virkelige behov, skriver en anonym person som i en epost til avisen oppgir å være talsperson for gruppen.

– Svært få, om noen, trenger en fire tonns utslippsbombe for å komme seg rundt, sier talspersonen og legger til at de «utelukkende rammer store SUV-er på beste vestkant».

Det planlegges flere aksjoner, ifølge gruppen.

Gruppen har ingen formell struktur, men talskvinne Marion Walker fra Storbritannia har sagt at de ikke vil gi seg før det blir umulig å eie en stor, forurensende SUV i verdens urbane områder.

