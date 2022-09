Gerasjenko viet hele sitt voksne liv til å forske og undervise på instituttet og har blant annet mottatt Russlands medalje av ordenen for tjenester til fedrelandet, første klasse. Han var en fremtredende professor med mer enn 50 vitenskapelige publikasjoner, som forble som en innflytelsesrik rådgiver etter at han gikk av med pensjon i 2015.

– Den 21. september 2022 døde Anatolij Nikolajevitsj Gerasjenko, forsker, professor, og rådgiver ved Moskvas luftfartsinstitutt, som følge av en ulykke, skriver instituttet i en pressemelding.

Instituttet uttrykker sin dypeste medfølelse overfor Gerasjenko familie og venner.

– Dette er et kolossalt tap for MAI og for vitenskapen, avslutter de.

Gerasjenkos svært mistenkelige død kommer mindre enn to uker etter at Vladimir Putins pekepinn for å utvikle Russlands enorme arktiske ressurser «falt over bord» mens han seilte utenfor landets stillehavskyst.