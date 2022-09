annonse

– Ikke Sigrids feil.

Tirsdag var det møte i kringkastingsrådet, der programlederes habilitet var et hett tema. Bakgrunnen for diskusjonen her var et innlegg på Dagsnytt 18 den 24. juni var klaget inn til rådet, etter at programleder Sigrid Sollund intervjuet kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap). Det kom aldri frem at Sollund og Trettebergstuen faktisk er svært venner privat.

Det aktuelle intervjuet handlet om regjeringens forslag til forbud mot konverteringsterapi.

I en gratulasjon Trettebergstuen sendte Sollund på Facebook i fjor, i anledning Sollunds bursdag, skriver Ap-politikeren følgende: «Tre ganger tre hundre HURRA meg rundt for min besteste venn i hele verden, Sigrid Sollund!».

Saken ble raskt slått opp i VG etter intervjuet. Nå tar NRK selvkritikk.

– Jeg er enig med klager om at Sigrid Sollund ikke bør intervjue Anette Trettebergstuen, på grunn av nært vennskap. At det har skjedd ved ett tilfelle er altså ikke Sigrid sin feil. Det er mitt ansvar, sier nyhetsredaktør Knut Magnus Berge.

Tidligere SV-politiker Snorre Valen, som er rådsleder i Kringkastingsrådet, støtter vurderingen, men konkluderte likevel følgende:

– Jeg vil legge til at jeg også er enig i at Sigrid Sollund er en tvers gjennom profesjonell programleder med høy integritet, og jeg synes svaret fra NRK sikrer at hun også i fortsettelsen kan være det samme.

