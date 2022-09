annonse

annonse

NRK legger seg flate, etter bruk av videoklipp der sivile menn i Luhansk uttaler seg positivt om folkeavstemning om regionen skal bli en del av Russland.

De aktuelle intervjuene ble vist onsdag som en del av en reportasje. En av de som reagerer er Ukraina-forsker Tobias Sæther ved Stabsskolen til Forsvarets høgskole.

Han sier til Nettavisen at enhver fremstilling som får det til å virke som befolkningen som bor i Donbas unisont støtter opp om å bli del av Russland, er en seier til russisk propaganda og bruk av militære midler i Ukraina.

annonse

– Konklusjon: unyanserte og tilspissede innramminger slik jeg oppfatter dette NRK-innslaget som, er uheldige. Og bør unngås, sier Sæther.

Utenriksredaktør hos NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen erkjenner at de kunne gjort ting annerledes. Han sier de burde ha gitt mer bakgrunn og kontekst for å forsvare at det ble publisert i den formen det ble. Intervjuene ble gjort av nyhetsbyrået Reuters.

Mikkelsen sier hovedproblemet er at ytrings- og pressefrihet er svært dårlig eller ikke-eksisterende i disse områdene.

annonse

– Vi har ingen mulighet til å vite hvor representativt syn de to mennene gir uttrykk for, eller om det er andre omkringliggende forhold rundt det de sier. Da blir det feil å framstille det uten mer bakgrunn og kontekst for seeren, sier Falkenberg.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT