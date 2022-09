annonse

– Vi har gjort nye anslag. De viser at staten vil ha ekstraordinære inntekter, utover normalår, fra vannkraften på 70 milliarder kroner i 2022, administrerende direktør i Energi Norge, Knut Kroepelien, til NRK.

Han ramser opp fire hovedgrunner til at inntektene skyter i været:

annonse

– Det dreier seg særlig om den såkalte grunnrenteskatten, altså den ekstraordinære verdien av vannkraften. I tillegg er det moms, avgifter og utbytte til eierne gjennom at det betales ut utbytte til staten, sier Kroepelien.

Kroepelien sier videre at vannkraften i Norge er veldig verdifull, og at det er bra at vi har et system med å tilbakeføre disse ekstraordinære inntektene til fellesskapet.

– 70 milliarder viser at vi her dekker inn strømstøtte-ordningen til husholdninger og bedriftsordningen. I tillegg gir vi mulighet for fellesskapet til å finansiere andre velferdsgoder. Så dette er gode nyheter for Norge.

annonse

Den forventede statlige superprofitten på vel 70 milliarder er på nivå med hele årets norske forsvarsbudsjett, skriver NRK.