Dag Herbjørnsrud gjenkjente Sløseriombudsmannen på det såkalte antirasistiske teaterstykket «Ways of Seeing».

– Og like etter boklanseringen sitter jeg her, like ved den statsstøttehatende ideologen Sløseriombudsmannen, på bakerste rad i Black Box-salen, skriver Dag Herbjørnsrud i Utrop.

Dag Herbjørnsrud er en idéhistoriker og sakprosaforfatter. Han har vært redaktør i Ny Tid og er nå spaltist i Utrop. Herbjørnsrud skriver at det er ironisk at Sløseriombudsmannen, eller Are Søberg, dro til Rodeløkka i Oslo for endelig å få se statsstøttede «Ways of Seeing», som han har skrevet og ment så mye om.

– Ikke så dumt å være kritisk til staten

– «Statsstøttehater» ja. Jeg vil si at det er her Dag Herbjørnsrud treffer best. Jeg føler at mitt arbeid de siste årene har vist at det stort sett ikke kommer særlig mye bra ut av statsstøtten til scenekunst, sier Are Søberg til Resett.

Søberg sier at med tanke på «Ways of Seeing» kan det være interessant å legge merke til at en stor del av forestillingen handler om å beskrive de kurdiske områdene av Syria som et paradis, blant annet fordi de lå utenfor statsmakten slik at folk der kunne styre seg selv. Er dette «statshat»?

– Vel, noen ganger er det ikke så dumt å være kritisk til staten. Det hadde vært interessant om Herbjørnsrud la merke til det poenget, understreker han.

Refset for «manglende» utdannelse

Og fra bakerste benk i Black Box-salen er det jeg nå øyner at denne Søberg ser ned på Benammar og hennes skuespillerkollega Baban, skriver Herbjørnsrud, og legger til at faglig sett er det rått parti her i teatersalen: Mens Benammer har to mastergrader i kunstutdanninger, fra både Dutch Art Institute i Nederland og Kunstakademiet i Oslo, og Baban master fra Kunsthøgskolen og bakgrunn fra Einar Granum Kunstskole, kan Søberg fra Liberalistene kun vise til en bachelorgrad i bedriftsøkonomi. Ja, samt et påstått nettkurs.

– Det var ifølge Herbjørnsrud problematisk at jeg var kritisk til forestillingen siden damene på scenen hadde mastergrad, noe jeg manglet, sier Søberg til Resett.

Han stiller seg uforstående til at utdannelse blir dratt frem som et moment i debatten.

– Jeg kjøper ikke helt den ideen om at antall år på skolebenken er et trumfkort som dikterer hvem som har rett i en meningsutveksling.

– Dessuten har jeg jo faktisk en mastergrad, sier Sløseriombudsmannen, og det fra et veldig anerkjent universitet.

– Det er merkelig at Herbjørnsrud var så opptatt av CV’en min, uten å sjekke CV’en min.

– Ble Herbjørnsrud ble med på en kaffe etterpå?

– Han kunne godt ha tatt kontakt i stedet for å ta bilder i smug. Kanskje han da kunne fått faktasjekket CV’en han var så opptatt av og andre ting han lurte på til særoppgaven han leverte til Utrop, svarer Søberg.

