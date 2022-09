annonse

Krigen i Ukraina er ikke bare en katastrofe for ukrainere og russere. Dette fastslår statsminister Jonas Gahr Støre, som ber Russland avslutte krigen umiddelbart.

Støre deltok torsdag på et møte i FNs sikkerhetsråd hvor temaet var krigen og straffrihet i Ukraina, melder NTB.

– Russlands angrepskrig mot Ukraina utgjør et grovt brudd på folkeretten, inkludert FN-pakten. Den nylige eskaleringen av angrep på sivile mål er helt uakseptabelt, sa Støre fra talerstolen og viste til massegravene funnet i Butsja og Izium.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov var også til stede på møtet. I forkant av møtet varslet Støre at det kom til å bli en tøff og direkte tone, og at Norge «kraftfullt» kom til å ta avstand fra det krigsbildet som Putin har trukket opp med blant annet å mobilisere inntil 300.000 reservister.

– Som et europeisk land, natomedlem og nabo til Russland vil jeg understreke: Dette er rett og slett ikke sant. Det er ingen militær trussel mot Russland. Det er ingen legitim grunn til å underbygge en massiv mobilisering av russiske styrker. Denne eskaleringen vil kun føre til økt lidelse for ukrainere og russere, sa Støre, som sa at han tviler på at sistnevnte ville støttet en krig hadde de fått velge.

– Russland valgte å starte denne krigen, nå må de stoppe den, fortsatte han.

