USAs forhenværende president Donald Trump sa onsdag på FNCs «Hannity» at en president i USA kan avklassifisere alle dokumenter uten en spesiell prosess.

– En president har makten til å avklassifisere, kunngjorde Hannity.

– Korrekt, svarte Trump.

– Du har sagt på Truth Social en rekke ganger at du har avklassifisert dokumentene, fortsatte Hannity.

– Jeg har avklassifisert, ja, sa Trump.

– Hva var prosessen din for å avklassifisere?, spurte Hannity.

Ifølge Trump, trenger det ikke å være en spesiell prosess for å avklassifisere dokumenter:

– Du vet, det er forskjellige mennesker som sier forskjellige ting. Hvis man er president i USA, kan man avklassifisere bare ved å si: ‘Det er avklassifisert.’ Selv ved å tenke på det, påstod Trump.

Trump says you can declassify documents by just thinking about it pic.twitter.com/cFbQ1zclnq

— Acyn (@Acyn) September 22, 2022