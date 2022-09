annonse

USA har innført sanksjoner mot det iranske «moralpolitiet», etter at 22 år gamle Mahsa Amini døde i deres varetekt.

Det amerikanske finansdepartementet fastslår at de holder moralpolitiet ansvarlig for at Amini døde, etter at hun ble pågrepet for angivelig å ha båret hijaben på en upassende måte. Dødsfallet har ført til massive demonstrasjoner i iranske storbyer.

– Sanksjonene innføres for mishandling og vold mot iranske kvinner og brudd mot rettighetene til fredelige iranske demonstranter, heter det uttalelsen fra USA, ifølge NTB.

Iran er allerede underlagt en rekke sanksjoner av amerikanske myndigheter.

