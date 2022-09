annonse

Populistene fronter de enkle løsningene, påstår Petter Farstad.

– Og ikke tar de fem flate øre for å sable ned tiltakene som regjeringen kommer med for å møte fremtidens energibehov. I tillegg sutres det og klages det på regjeringen som har fått strømkrisen rett i fanget, og som har kommet med Europas mest sjenerøse strømstøtte både til folk flest og til bedrifter som trenger det, skriver Farstad i Nettavisen, og mistenker de for stemmefiske:.

– I dag ser vi populistiske partier, som Rødt og Frp, som nærmest slåss om velgernes gunst, der de fronter enkle løsninger på kompliserte utfordringer, kun for å stige på meningsmålingene.

Farstad sier at man kan ikke forvente at alle populister er økonomer, men i Norge kan de aller fleste lese. Landets ledende økonomer og Norges Bank er krystallklare på og fraråder på det sterkeste at myndighetene øker pengebruken som vil føre til overoppheting i norsk økonomi.

– De aller fleste av oss vet jo også hva det innebærer: en stigende inflasjon og renter som løper løpsk, som igjen vil føre til at folk med boliglån vil bli ekstra hardt rammet, skriver han, og legger til:

– Jeg tror også vi skal være takknemlige over at vi har en regjering som ikke kaster seg på de kortsiktige løsningene, men som har tatt grep med å gi strømstøtte til husholdningene og bedriftene som er utsatte.

