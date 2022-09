annonse

annonse

Norge opplever økonomiske uroligheter, som vi ikke har sett siden slutten av 1980-tallet. Alt går opp, slik som prisene, renten og ikke minst inflasjonen.

– Det er ikke tvil om at det er mange forhold nå som gjør at mange husholdninger vil få det tøffere fremover, sier Vidar Korsberg Dalsbø, kommunikasjonsrådgiver i DNB, til Resett.

Les også: Anleggsdiesel har blitt over 80 prosent dyrere – frykter konkurser (+)

annonse

Dalsbø påpeker at det har vært mye og god informasjon fra både Norges Bank og mediene rundt de annonserte renteøkningene og den økonomiske situasjonen, som gjør at DNB opplever at kundene deres er godt forberedt. Men det vil ofte ta litt tid for husholdningene før de tilpasser seg en ny økonomisk hverdag.

– Som bank er vi opptatt av å forberede våre kunder på at det nå blir trangere tider, opplyser han, og legger til:

– Nordmenn har aldri spart så mye som under pandemien.

annonse

Les også: Hans Andreas Limi (FrP): – Vi ønsker en «krisepakke» for vanlige folk (+)

DNB ser altså at mange har spart seg opp en buffer mot trangere økonomiske tider. Dalsbø sier at selv med flere betydelige renteøkninger er renten historisk sett fortsatt på et normalt nivå. I tillegg tar banken forbehold for høyere renter når de gir lån. Denne vurderingen og ikke minst samtalen og rådgivningen ved bevilgning av lån er en viktig del av deres samfunnsansvar som bank, opplyser kommunikasjonsrådgiveren.

Les også: Advarer mot brå renteheving: – Vil rasere familier (+)

Men alt er ikke rosenrødt.

– Søknader om avdragsfrihet er ofte en god indikator på at husholdningene begynner å få trang økonomi. Etter en rolig sommer har antall søknader om avdragsfrihet økt noe i august, og vi ser også en liten økning sammenlignet med august året før. Men så langt er dette beskjedne tall som tyder på at de fleste har rom i økonomien til å følge sin nedbetalingsplan, sier Dalsbø.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT