Galadriel er en kvinnelig krigeralv som er hovedfiguren i Amazon-serien, og en karakter skapt av Tolkien som også er å se i de gamle filmseriene.

Space-X sjefen sa også: «De som hevder at enhver kritikk av Maktens ringer betyr at du er rasist, avslører seg selv som skaprasister.»

Those who claim any criticism of Rings of Power means you’re racist are outing themselves as closet racists

— Elon Musk (@elonmusk) September 6, 2022