Silvio Berlusconi har sin egen tolkning av hvorfor Ukraina-krigen startet.

Det var slett ikke Vladimir Putins egen idé og initiativ, mener Italias tidligere statsminister. Snarere skal Putin ha følt seg presset til å angripe.

– Putin ble presset av det russiske folket, av et parti, av sine ministre til å komme med denne spesielle operasjonen, sa Berlusconi til TV-kanalen Rai torsdag kveld, skriver NTB. Putin kaller krigen en spesiell militæroperasjon.

Berlusconi var fire ganger Italias statsminister mellom 1994 og 2011. I dag leder 85-åringen sentrum-høyre-partiet Forza Italia.

Berlusconi har hatt et vennskapelig forhold til Putin, og nølte lenge med å fordømme Putins angrepskrig mot Ukraina. Nå sier Berlusconi at Putin har «havnet i en virkelig vanskelig og dramatisk situasjon». Videre mener Berlusconi at Putin hadde ønsket å erstatte Volodymyr Zelenskyjs regjering med «anstendige mennesker».

Berlusconis uttalelser kommer kort tid før søndagens parlamentsvalg, og skaper uro for at Italia vil innta en mer Putin-vennlig stilling. Forza Italia utgjør en mindre del av koalisjonen som ligger an til å vinne. Den høyreorienterte Lega Nord-lederen Matteo Salvini var fan av Putin i årevis og kritiserer Vestens sanksjoner mot Moskva.

Sentrum-venstre-kandidaten Carlo Calenda kaller Berlusconi en blanding av Putins pressetalsmann og militærrådgiver. Tidligere statsminister Enrico Letta i sosialdemokratene tvitret fredag: «Det finnes ikke ord for å kommentere dette».

