I hele år har næringslivet ropt etter strømstøtte.

Grunnen er de ekstreme strømprisene som krigen i Ukraina, Tysklands Energiewende – omstilling til forbybar energi – og ikke minst sommerens tørke har bidratt til.

Samtidig har de to nye utenlandskablene North Sea Link til Storbritannia og NordLink til Tyskland latt staten og kommunene i Norge eksportere enorme mengder strøm – i så stor grad at landets vannmagasiner har sunket til historisk lav fyllingsgrad.

Mens husholdningene fikk strømstøtte allerede fra forrige høst, måtte norske bedrifter vente helt til 1. september 2022 før de fikk sin egen ordning – vel å merke på tre milliarder kroner, mot husholdningenes krisepott på hele 41 milliarder kroner.

For mange næringsdrivende, herunder ikke minst bønder, kommer støtten for sent fra statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet og finansminister Trygve Slagsvold Vedum fra gårdbrukernes eget parti Senterpartiet.

Det fryktes at de abnormalt høye strømprisene skal ta knekken på deler av næringslivet, enten alene eller sammen med ettervirkningene fra covid-19-pandemien. Nå har de første konkursene og oppbudene meldt seg.

En av de seneste er Active Family i Tønsberg, bedre kjent som Badeland, som nå har sett seg nødt til å stenge. Grunnen? Tidoblet strømregning. Det er Tønsberg Blad som skriver om saken, som også omtales av Nettavisen.

Saken fortsetter.

– Vi har dessverre måttet stenge dørene grunnet ettervirkningene av pandemien og skyhøye strømpriser. (…) Vi vil takke alle medlemmer og kunder for mange år med trim og glede gjennom 38 år. Dette er vemodig, skriver Badeland på sine nettsider.

Badeland gikk onsdag til tingretten og undertegnet papirene som blant annet gjør at 65 i hovedsak deltidsansatte mister jobben. Badeland beskrives som et populært sted med stor betydning for lokalbefolkningen, herunder barn som lærer å svømme.

– De 65 som mister jobben blir kontaktet av meg, blant annet fordi de kvalifiserer til penger fra Lønnsgarantifondet, opplyser bobestyreren til Tønsbergs Blad.

