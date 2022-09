annonse

En tidligere ukjent dronebåt, kjent som en USV (ubemannet overflatefartøy), ser ut til å ha glidd forbi patruljer fra den russiske marinen i Svartehavet.

Ifølge NavalNews ble enheten funnet på en strand nær den store russiske marinebasen Sevastopol på Krim. Den klare implikasjonen er at den tidligere ukjente USV-en opereres av Ukraina.

Ukraina, som står overfor en mye større og imponerende konvensjonell styrke, har vist seg til å være i stand til å innovere og improvisere gjennom hele krigen. Nå kan Ukrainas siste nyskapning ha blitt avdekket.

USV-en ble funnet på en strand nær Russlands store marinebase ved Sevastopol onsdag. Omega Bay ligger like ved inngangen til havnen og ligger i et område som brukes av den russiske marinen. Det er rundt 150 nautiske mil fra ukrainske kontrollerte kyster.

Spesifikasjonene

Det skreddersydde fartøyet er lite, men målrettet. Det drives av en enkel motor, montert innenbords, som driver en styrbar jetvannstråle. Dette tyder på relativt høy ytelse, og at den er laget for hastighet. Et så lite fartøy, omtrent på størrelse med en kajakk, vil også sannsynligvis ha en veldig liten radarsignatur.

Det er en rekke sensorer på toppen, inkludert et mastmontert kamera og en infrarød enhet. Dette er sannsynligvis hovedsensorene for styring og situasjonsforståelse. Det er også en flat antenne bak kameraet, eventuelt for navigasjon og/eller kommunikasjon.

Det er et mindre kamera eller sensor ved baugen som ser ut til å være festet fremover. Det er også to forovervendte sensorer i baugen.

Mulig rolle: Kamikazedrone

Bilder viser ikke innsiden av enheten, men dens buede form, med ytre forsterkning, antyder at den har et stridshode.

Det sirkulerer en teori om at denne enheten er designet for å kjøre inn i andre marinefartøy og detonere, som en moderne utgave av en eksplosiv båt. Dette forklarer også samlingen av sensorer ved baugen.

Eksplosive båter er ikke nye, og de har tidvis hatt stor suksess. De ble først brukt av italienerne under Annen verdenskrig og brukes fortsatt i dag. Nylig, har den Iran-støttede Houthi-bevegelsen brukt fjernstyrte med en viss suksess i Rødehavet.

At den nå dukker opp på en strand i Sevastopol, tyder på at den har en tilstrekkelig rekkevidde til å være nyttig for den ukrainske krigsinnsatsen.

