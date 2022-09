annonse

Det er ikke bare strømmen som har blitt svindyrt, det har også bensin og ikke minst mat. Det er mye spiselig som blir kastet, og det hjelper god med på et bunnskrapet budsjett.

NRK skriver at nordmenn hvert år kaster 400.000 tonn spiselig mat, og at økende matvarepriser har ført til at flere roter i søpla.

– Maten jeg finner i søpla utgjør hoveddelen av det vi spiser hjemme. Ikke fordi jeg må, men fordi jeg kan, sier en mann til NRK.

Han har jobbet som kokk i 22 år, men er nå ufør. Selv om familien på fem klarer seg fint uten det han finner i søpla, er det klare fordeler med det.

– Redusert matbudsjett gir rom for å ta familien med på tur oftere.

Den uføre mannen sier at familien sparer rundt 5000 kroner i måneden, og tror at det han finner i søpla kan ha kostet 10 000 kroner i måneden i butikken.

«Dumpster diving» blir på norsk kalt for «søppeldykking» eller «kontainerdykking». Wikipedia skriver at det dreier seg om å lete i kontainere for å finne brukbare ting som har blitt kastet av butikker, kontorer, borettslag, privatpersoner osv. Det kan være mat, klær, elektronikk, møbler, bøker, panteflasker, materialer, paller, sykler, musikkinstrumenter og andre varer. Noen velger denne livsstilen for å tjene eller spare penger, men andre gjør det av politiske årsaker, for eksempel miljøaktivisme.

