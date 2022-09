annonse

Nå er det i praksis bare norskegrensen som er åpen.

I tur og orden har Estland, Latvia, Litauen og Polen i praksis stengt sine grenser for russiske borgere. Nå sist er det Finland som følger etter og sier «njet» til russere med turistvisum. Av de europeiske landene som grenser til Russland og Hviterussland, er det dermed bare Norge, nærmere bestemt Storskog, russere forholdsvis fritt kan krysse grensen til.

Finland begrunner innreisenekten med at landets internasjonale ståsted kan bli påført alvorlige skader, sett i lys av at de baltiske landene, som også er del av Schengen-området, nå omtaler turisme fra Russland som en sikkerhetstrussel.

– De som krysser grensen som turister, vil ikke få slippe inn, sa utenriksminister Pekka Haavisto fredag, gjengitt av NTB. Det gjelder både russere som har turistvisum utstedt av Finland og turistvisum utstedt av ethvert annet Schengen-land.

Fredag opplyste en talsmann for den finske grensevaktstyrken at antallet russere som har kommet til landet, er doblet etter at Kreml tidligere denne uken kunngjorde mobilisering av reservister til krigen i Ukraina. Torsdag kom det alene over 6.000 russere.

Utreisemulighetene begynner nå å innskrenke seg for Ivan og Tatjana. EU og Norge har gjort det vanskeligere og dyrere å få visum, i tillegg til at flere land stenger for turisme. Men også i Kaukasus, Sentral-Asia og Tyrkia, som russere stort sett kan reise pass- eller visumfritt til, møter russiske borgere nå stigende sosial misnøye og politiske hindre.

Meningsmålinger, også fra uavhengige Levada Center, viser vedvarende høy oppslutning blant russere for Vladimir Putins såkalte militære spesialoperasjon i Ukraina. Russere i Moskva og storbyer som St. Petersburg vil imidlertid ha seg frabedt å selv kjempe i krigen, noe som denne uken har utløst enda en strøm av russere som flykter utenlands.

