Federer brast i gråt – men ikke fordi han og doublepartner Rafael Nadal tapte – da kampen på hardcourten markerte punktum for en fantastisk tenniskarriere.

Tårene kom da han takket de europeiske lagkameratene i Laver Cup, mens applausen runget i tennishallen.

– Takk, kunne publikum lese på leppene til tennisstjernen, som klappet tilbake til publikum.

Amerikanerne Jack Sock og Frances Tiafoe slo sveitsiske Federer og spanske Nadal 4-6, 7-6 (7-2), 11-9 i turneringen der et lag med spillere fra Europa spiller mot et lag fra resten av verden. Det siste settet ble spilt som en tiebreak til 10 poeng etter at konkurrenten hadde vunnet hvert sitt sett.

– Det har vært en fantastisk dag. Jeg er ikke lei meg, det er flott å være her. Det føles som en feiring. Det var akkurat det jeg håpet på, sa Federer etter det som ble hans siste konkurranse som profesjonell tennisspiller.

– Det var vært vennlig rivalisering. Det har ikke alltid vært enkelt, for vi har kjempet om de samme titlene, men vårt personlige forhold har vært viktigst, sa Nadal før kampen og la til at han var takknemlig for at han fikk spille i Federers siste kamp.

– En av de største

Sveitseren takket også Nadal for kampen. På banen har de vært arge konkurrenter i en årrekke, men privat er tonen god. Det var derfor passende at de spilte sammen i turneringen Federer hadde kunngjort ville bli hans siste som proff. Sist han spilte konkurranse var da han røk ut i kvartfinalen i Wimbledon i fjor sommer.

– En av de største utøverne, uansett sport, gjennom tidene. Publikum kommer til å ha sitt livs opplevelse i kveld, sa den norske tennisstjernen Casper Ruud før kampen.

Rekorder og seirer

Med fredagens match i London satte Federer punktum for en proffkarriere som startet i 1998. I til sammen seks år har han vært rangert som verdens beste mannlige tennisspiller, inkludert den lengste sammenhengene perioden noen har hatt den førsteplassen, i fire og et halvt år – nærmere bestemt i 237 uker – fra februar 2004 til august 2008.

Han har innkassert åtte singleseire i Wimbledon, flere enn noen annen mannlig spiller og har til sammen vunnet 20 Grand Slam-titler.

Selv om Laver Cup er punktumet for en 24 år lang proffkarriere, har Federer sagt at han kommer til å fortsette å spille også i fremtiden, bare ikke på dette nivået.

