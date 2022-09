annonse

annonse

Alle strømregninger i år har gått til inkasso, men mannen bak pseudonymet Sascha Liberté har ikke tenkt å betale.

– Jeg har ikke betalt strømregningene i hele år, sier han til Nettavisen, og forteller hvorfor:

– Det er en ikke-betalingskampanje inspirert av initiativet «Don’t pay UK» i Storbritannia. Vi har bestemt at vi ikke betaler mer enn 50 øre per kilowattime.

annonse

Liberté demonstrerte foran Stortinget mot de høye strømprisene, og forteller at han ikke er alene om å nekte å betale. Han kaller strømprisene som «kraftsvindel», og er med i gruppen «Jeg betaler ikke» som er inspirert av den britiske «Don’t pay UK».

– Vi fokuserer, hvertfall i første omgang, på en protest mot strømprisene. Det gjør vi ved å nekte å betale mer enn maks 50 øre/kWh og en fast lav nettleie. Vi holder igjen betaling for alt over dette, eventuelt til vi får en oppdatert faktura med korrekt pris per kWh.

– Nettselskapene har leveringsplikt, og kan derfor ikke stenge strømmen på grunn av manglende betaling. Vi nekter selvsagt å betale påslag og andre gebyrer fra nettselskapet også.

– Dersom vi ikke gjør noe nå, så risikerer tusenvis av mennesker i “Verdens Beste Land” til å både fryse og sulte i vinter. Det er på tide at vi krever vårt rett! Kraften er vårt arvesølv og vi krever norsk strøm til norske priser!

annonse

Les også: Kraftig tilbakegang for deler av handelstanden: – I verste fall må vi forvente oppsigelser og konkurser (+)

– Det spiller ingen rolle med inkasso. Inkasso bestrider man. Et bestridt krav kan ikke prosesseres, sier Sascha Liberté, og legger til:

– Det eneste jeg har betalt er nettleie. Det er for å opprettholde kundeforholdet med nettselskapet.

Nettselskapene har leveringsplikt, selv om han ikke betaler for kraften. Men forbrukerøkonom Lene Drange fraråder å gjøre som Liberté.

– Å betale bare nettleien sikrer at ikke strømmen blir stengt, men å ikke betale for kraftleveransen fører til at den blir sagt opp og at du etter hvert får det som kalles pliktleveranse, det vil si ekstra dyr strøm, sier hun, og vil heller ikke anbefale å ikke betale inkassokrav.

– Du utsetter bare et problem ved å bestride kravene uten gyldig grunn. Det er ingen langvarig løsning.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT